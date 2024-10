Mazzucco Markt der Frischemarkt in der Seestadt

Wir besuchten mit dem Bezirksvorsteher der Donaustadt den Wochenmarkt in der Seestadt. Der Mazzucco Markt in der Seestadt ist ein wöchentliches Highlight für frische Produkte aus der Region, präsentiert von lokalen AnbieterInnen und passionierten Bauern und Bäuerinnen. Das Angebot des Mazzucco-Marktes reicht von Obst und Gemüse über Fisch und Fleisch bis hin zu Brot und umfasst auch Bio- sowie vegane Produkte. Der Stand des Kaffeerösters hat sich zu einem Kommunikations- und Genusszentrum entwickelt, aber auch regelmäßige Veranstaltungen, ein Ort zum Treffen, Plaudern und Verweilen zeichnen diesen Markt in der Seestadt aus, der bereits weit über die Seestadt hinaus Anklang findet. https://mazzucco-markt.wien