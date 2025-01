Meryl Streep hat Berichten zufolge große Anstrengungen unternommen, um während der Waldbrände in Los Angeles evakuiert zu werden. Ihr Neffe, Abe Streep, bestätigte im Gespräch mit dem New York Magazine, dass seine Tante gezwungen war, ihr Haus aufgrund von Evakuierungsauflagen zu verlassen. Abe sagte, als Streep versuchte, ihr Haus zu verlassen, „entdeckte sie, dass ein großer Baum in ihrer Einfahrt umgestürzt war und ihren einzigen Ausgang blockierte“. „Entschlossen, es nach draußen zu schaffen, lieh sie sich von einem Nachbarn eine Drahtschere, schnitt ein autogroßes Loch in den Zaun, den sie mit den Nachbarn auf der anderen Seite teilte, und fuhr durch deren Garten, um zu entkommen“, so Abe. Abe erzählte auch, dass der Schauspieler Martin Short, Streeps angeblicher Freund, sein Haus in den Pacific Palisades evakuieren musste. Das Haus des Schauspielers blieb verschont, aber eines der Häuser seines Sohnes wurde durch das Feuer zerstört. Laut Abe verlor Haley Joel Osment bei den Bränden „500 Schallplatten und ein Klavier, das ihm seine Eltern zu seinem 18 Geburtstag geschenkt hatten“. Für die Opfer der Brände finden demnächst mehrere Wohltätigkeitskonzerte statt, darunter das FireAid-Konzert im Intuit Dome in LA. Auf dem Konzert werden Lady Gaga, Billie Eilish, Jelly Roll, Stevie Nicks und Sting auftreten.