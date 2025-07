Metallica hat eine Unterlassungsanordnung an das Pentagon gerichtet, nachdem ein Video mit dem Fox News-Moderator Pete Hegseth ihren Hit „Enter Sandman“ ohne Erlaubnis verwendet hat. In dem Clip war Hegseth zu sehen, wie er für die Ausweitung der militärischen Drohneneinsätze der Trump-Administration warb, während der Soundtrack zu Metallicas Kult-Song von 1991 lief. Ein Sprecher des Pentagons bestätigte, dass X, ehemals Twitter, auf das Urheberrechtsproblem hinwies und die Entfernung des Videos verlangte. Der Sprecher von Metallica erklärte gegenüber Billboard, dass die Verwendung ihrer Musik „absolut nicht autorisiert“ sei. In dem zweiminütigen Video, das vor dem Pentagon gedreht wurde, ist eine Drohne zu sehen, die ein Memo ausliefert, das Hegseth unterschreibt, während er den Abbau der „bürokratischen Hürden“ lobt. Das Verteidigungsministerium lud schnell eine Version des Videos ohne Musik hoch. Metallica reiht sich in eine lange Liste von Künstlern ein, die sich gegen Donald Trumps unerlaubte Verwendung ihrer Songs bei Kundgebungen und Veranstaltungen ausgesprochen haben.