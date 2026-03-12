Hollywood bereitet sich auf erhöhte Sicherheitsvorkehrungen bei den Oscars 2026 vor, nachdem das FBI vor einer möglichen iranischen Drohnenbedrohung in Kalifornien gewarnt hat. Die ausführenden Produzenten der Oscar-Übertragung, Katy Mullan und Raj Kapoor, erklärten auf einer Pressekonferenz, die Sicherheit habe höchste Priorität für die Zeremonie im Dolby Theatre. „Wir haben die Unterstützung des FBI und des LAPD, und es ist eine enge Zusammenarbeit“, sagte Kapoor auf der Pressekonferenz. „Die Show muss reibungslos ablaufen“, fügte Kapoor hinzu. „Wir möchten, dass sich alle sicher und willkommen fühlen.“ Die Produzenten gingen nicht direkt auf Berichte über eine FBI-Warnung ein, die die kalifornischen Strafverfolgungsbehörden vor einem möglichen iranischen Vergeltungsangriff mit Drohnen warnte. Laut ABC News hieß es in der Warnung, der Iran plane angeblich einen Überraschungsangriff mit unbemannten Fluggeräten, die von einem Schiff vor der US-Küste aus gestartet werden sollen. Die Warnung besagte, dass die Ziele in Kalifornien nicht näher spezifiziert seien und die Behörden „keine weiteren Informationen zu Zeitpunkt, Methode, Ziel oder Tätern“ hätten. Das Sheriff-Department von Los Angeles County teilte dem „Hollywood Reporter“ mit, dass es angesichts des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten weiterhin in erhöhter Alarmbereitschaft sei. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom beruhigte die Öffentlichkeit in einem Beitrag auf X: „Obwohl uns derzeit keine unmittelbaren Bedrohungen bekannt sind, sind wir für jeden Notfall in unserem Bundesstaat gerüstet.“