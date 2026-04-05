Die Kinderfreunde Orth an der Donau luden heuer am Karsamstag wieder zum fröhlichen Ostereiersuchen ein. Im Park im Meierhof warteten bunte Nester, kleine Überraschungen und jede Menge Spaß für die ganze Familie. Die Kinder stürmten begeistert den Spielplatz, suchten hinter Sträuchern, Bäumen und Spielgeräten – und natürlich hatte auch der Osterhase selbst einige Spuren hinterlassen. Trotz des wenig frühlingshaften Wetters tat dies der Stimmung keinen Abbruch. Ein gemütliches Beisammensein, fröhliches Lachen und viele strahlende Kinderaugen machten das traditionelle Ostereiersuchen erneut zu einem der beliebtesten Familienmomente in Orth an der Donau.