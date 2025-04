Bei frühlingshaften sonnigen Temperaturen von über 22 Grad strahlten die Blüten von Obstbäumen, die fleißigen Bienen machten sich an die Arbeit. Die kleinen und vielleicht auch großen machten sich auf die Suche nach versteckten Hasen und Eier im grünen Gras. Der Ostersonntag in diesem Jahr war auch besonders in Nauen ein idealer Tag um das Osterfeuer zu feiern. Die enorme Trockenheit mangels Niederschlag war noch zu Anfang der Woche für viele Regionen im Land Brandenburg ein großes Problem, dann kam aber in der Karwoche der endlich ersehnte Regen. Die Open Air Osterfete konnte somit wie bereits angekündigt auf dem Festplatz unweit des Rathauses pünktlich am ersten Ostertag um 15 Uhr starten. Auch für die Sicherheit wurde gesorgt, damit beauftragt wurde ein Security-Unternehmen das auch Stichpunktkontrollen durchführte. Mit Zündung des Osterfeuers gegen 16.30 Uhr wurde der Osterbrauch dann auch auf dem Festplatz vollzogen. Ein DJ vom Veranstaltungsservice Tobo sorgte dann bis zur Nacht für stimmungsvolle abwechslungsreiche Musik, die auch zum Tanzen einlud. Fürs leibliche Wohl der über 1500 Besucher hatten einige Stände reichlich Vorrat im Angebot. Die Veranstaltung fand das erste Mal in der Größenordnung zu Ostern auf dem Sägewerkplatz statt.