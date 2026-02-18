Pitbull versucht am 10. Juli bei seinem BST-Konzert im Hyde Park in London einen Guinness-Weltrekord zu brechen. Er will den Rekord für die größte Versammlung von Menschen mit Glatzenperücken aufstellen – ein Titel, den laut Guinness-World-Records-Datenbank bisher niemand hält. Er ruft seine Fans dazu auf, als seine „Mr. Worldwide“-Persona verkleidet zu erscheinen, also mit Glatzenkappen, Pilotenbrillen und eng anliegenden Sakkos. Die Idee dazu stammt von seinen treuen Fans, die bereits so zu seinen Konzerten kommen. „Jedes Mal, wenn ihr die Glatzenkappe aufsetzt, wisst ihr, dass ihr die Zeit eures Lebens haben werdet“, sagte Pitbull in einem Statement. Er nutzte die Gelegenheit auch, um sich direkt bei seinen Fans zu bedanken: „Ich weiß eure Liebe, eure Treue und eure Unterstützung sehr zu schätzen.“ Die Organisatoren haben die teilnehmenden Fans gebeten, ihre Glatzenkappen „fest auf dem Kopf zu tragen, wobei die Haare vorne und oben untergesteckt werden“, obwohl „die Haare hinten heraushängen dürfen“.