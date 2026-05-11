Seit Jahrzehnten sind UFOs und die Möglichkeit außerirdischen Lebens fester Bestandteil der Popkultur und haben alles inspiriert – von Blockbustern über Verschwörungstheorien bis hin zu hitzigen Internetdebatten. Mit der wachsenden Faszination für Außerirdische haben auch einige Prominente ihre ungewöhnlichen Erlebnisse und Überzeugungen über das, was jenseits der Erde existieren könnte, geteilt. Miley Cyrus sprach 2020 in einem Interview mit dem Interview-Magazin offen über ihren Glauben an Außerirdische und beschrieb eine angebliche UFO-Begegnung in San Bernardino, Kalifornien. Die Sängerin berichtete, sie habe nachts während der Autofahrt ein leuchtendes, fliegendes Objekt über der Straße schweben sehen und behauptete, mehrere andere Autos hätten ebenfalls angehalten, um es zu betrachten. Obwohl sie später scherzhaft hinzufügte, Drogen könnten ihre Wahrnehmung beeinflusst haben, überzeugte sie das Erlebnis von dessen Realität. Cyrus behauptet außerdem, kurz Blickkontakt mit einem Wesen gehabt zu haben, das sich ihrer Meinung nach in dem Flugobjekt befand. Jaden Smith gehört zu den prominentesten Befürwortern des Glaubens an Außerirdische. In einem Interview mit dem Wonderland-Magazin aus dem Jahr 2013 sagte er, sein Glaube sei nach einem Gespräch mit dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama bestärkt worden. Smith behauptete, Obama habe ihm gesagt, er könne die Existenz von Außerirdischen weder bestätigen noch dementieren, was Smith als Beweis für außerirdisches Leben interpretierte. Er hat wiederholt seine Überzeugung geäußert, dass die Menschheit wahrscheinlich nicht allein im Universum ist. Obama hat sich in den letzten Jahren vorsichtiger zu dem Thema geäußert und erklärt, dass außerirdisches Leben zwar statistisch wahrscheinlich sei, das Universum aber so riesig sei, er während seiner Präsidentschaft keine Beweise für Besuche von Außerirdischen auf der Erde gesehen habe. Er wies auch Verschwörungstheorien über versteckte außerirdische Einrichtungen wie Area 51 zurück, räumte jedoch ein, dass unidentifizierte Flugobjekte weiterhin von der US-Regierung untersucht werden. Nick Jonas erzählte ebenfalls von einer persönlichen UFO-Sichtung. In der Sendung „Late Night With Seth Meyers“ im Jahr 2015 berichtete er von einer Begebenheit aus seiner Jugend, als er beim Basketballspielen in seinem Garten drei Flugobjekte am Himmel sah. Später fand er ähnliche Berichte im Internet, was seine Überzeugung bestärkte, dass es sich um außerirdische Objekte handelte.