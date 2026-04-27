Während Ruhm Stars oft im Rampenlicht hält, haben einige diese Bekanntheit genutzt, um auf Anliegen aufmerksam zu machen, an die sie glauben – selbst wenn dies eine Verhaftung bedeutete. Von Klimaschutz bis hin zu reproduktiven Rechten zeigen diese Momente eine andere Seite des öffentlichen Lebens von Prominenten. Jane Fonda wurde 2019 bei einer Klimademonstration auf den Stufen des US-Kapitols verhaftet. Die damals 81-Jährige hatte bereits angekündigt, an wöchentlichen Demonstrationen teilzunehmen, die sie scherzhaft „Fire Drill Friday“ nannte. Sie erklärte, sie beabsichtige, sich wiederholt verhaften zu lassen, um auf das Problem aufmerksam zu machen und ihre öffentliche Präsenz zu nutzen, um ihre Botschaft zu verstärken. Ihr Aktivismus reicht Jahrzehnte zurück. Bereits in den 1970er-Jahren war sie eine lautstarke Gegnerin des Vietnamkriegs und sprach regelmäßig auf Kundgebungen und öffentlichen Veranstaltungen. Sie unterstützte auch Gruppen wie die Black Panther Party und war dafür bekannt, ihre Bekanntheit zu nutzen, um die Regierungspolitik anzuprangern. George Clooney wurde 2012 vor der sudanesischen Botschaft in Washington, D.C., bei einem Protest gegen die humanitären Zustände im Sudan verhaftet. Sein Vater, Nick Clooney, schloss sich ihm an, als Demonstranten forderten, dass Hilfe die von Regierungsmaßnahmen betroffene Zivilbevölkerung erreicht. Der Protest sollte auf die von den Organisatoren als wachsende humanitäre Krise im Nahen Osten bezeichnete Situation aufmerksam machen. Busy Philipps und Alysia Reiner wurden 2022 festgenommen, nachdem sie vor dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten den Verkehr blockiert hatten. Die Demonstration folgte der Aufhebung des Urteils Roe v. Wade, das den verfassungsrechtlichen Schutz des Rechts auf Abtreibung etabliert hatte. Beide Schauspielerinnen nahmen gemeinsam mit Aktivisten an dem Protest teil und forderten Gleichberechtigung und Zugang zu reproduktiver Gesundheitsversorgung.