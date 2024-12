„Brennessel“-Texter Alfred Aigelsreiter zieht heuer wieder eine sarkastische Jahresbilanz 2024. Wortwitzig, schonungslos, aber immer treffend. Gemein, aber nicht unhöflich schüttelt er die Gags aus dem Ärmel und rüttelt am Watschenbaum des Landes. Genießen Sie den ätzenden Spott in der Gewissheit, dass es noch Menschen gibt, denen „das Geimpfte aufgeht“, wenn sie sich positive Gedanken über alles Negative in diesem Land machen. Ein Jahresrückblick – lustig, satirisch und aktuell !