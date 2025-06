Sabrina Carpenter hat auf die Kritik an ihrer Musik und ihrem Image reagiert und behauptet, dass die Leute das breitere Spektrum ihrer künstlerischen Arbeit ignorieren. Die 26-jährige Sängerin sah sich mit Kritik konfrontiert, nachdem sie das Cover ihres kommenden Albums „Man's Best Friend“ enthüllt hatte, das am 29. August erscheinen soll. Das Cover, das Carpenter auf allen Vieren zeigt, mit einem Mann im Anzug, der ihr Haar hält, hat eine Debatte in den sozialen Medien ausgelöst. In einem neuen Interview mit dem Rolling Stone sagte Carpenter, sexuelle Inhalte seien nur ein kleiner Teil ihrer Arbeit. "Ihr liebt Sex, ganz klar. Ihr seid davon besessen", sagte sie den Kritikern. Sie bezog sich auch auf ihre „Juno“-Live-Performance, in der sie sexuelle Positionen nachahmt und bemerkte, dass es „so viele weitere Momente gibt... aber das sind die, die man jede Nacht postet“. "Ich will nicht pessimistisch sein, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass ich noch nie in einer Zeit gelebt habe, in der Frauen mehr auseinandergenommen und in jeder Hinsicht unter die Lupe genommen wurden. Ich spreche nicht nur von mir. Ich spreche von jeder Künstlerin, die im Moment Kunst macht." Sabrina Carpenter Einige haben das Album-Artwork als frauenfeindlich bezeichnet, während andere sagen, es sei satirisch und stelle den männlichen Fokus auf den Kopf. Carpenter war kürzlich Headliner beim Primavera Sound in Barcelona und wird auch im BST Hyde Park in London auftreten.