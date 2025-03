Saisonstart in Tripsdrill – Neue Preise, neue Attraktionen

Der Erlebnispark Tripsdrill steht in den Startlöchern – und mit ihm viele Fans, die Achterbahnen, Karussells und Co. schon bald ausprobieren können, und das sogar früher als gewohnt. Denn in diesem Jahr wird es zum ersten Mal zwei Pre-Opening-Wochenenden geben.