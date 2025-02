Beim Schoduvel in Braunschweig (Niedersachsen) geht es darum, Frohsinn zu verbreiten. Dabei helfen auch all die kunterbunten Trucks der Karnevalist:innen, die durch die Innenstadt rollen. Sie werden in der Löwenstadt jedes Jahr mit viel Handarbeit von Bildhauer und Wagenbauer Konrad Körner hergerichtet.