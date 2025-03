Schoduvel: Karnevalsumzug in Braunschweig

Am Sonntag vor Rosenmontag wird in Braunschweig (Niedersachsen) traditionell der Karneval gefeiert. Dort hieß es dann: „Brunswiek helau“! 130 Motivwagen und Hunderttausende Jecken waren in der City beim „Schoduvel“ unterwegs und haben ordentlich Stimmung gemacht.