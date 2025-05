Seeadler-Nachwuchs in Schleswig zum 11. Mal in Folge

Es gibt Seeadler-Nachwuchs am Schloss Gottorf bei Schleswig – und das bereits im elften Jahr in Folge. Das ist ein besonderer Erfolg, denn vor knapp 60 Jahren galt die Seeadler-Population in Schleswig-Holstein als nahezu ausgestorben.