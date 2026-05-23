Konnichiwa, Düsseldorf! In der Stadt findet der 23. Japan-Tag statt. Es ist das größte Japanfest Europas und zieht Hunderttausende Besucher an. Bei 30 Grad und Sonnenschein kommen in diesem Jahr Fächer, mobile Ventilatoren und sogar Regenschirme zum Einsatz. Aufgrund aktueller Baumaßnahmen wurde das Gelände verändert: Es erstreckt sich vom Rheinpark bis zur Unteren Rheinwerft. Dadurch können zwei neue Programmpunkte dabei sein: ein Karaoke-Bus und eine Auto-Ausstellung im Anime-Stil. Insgesamt bieten rund 90 Ständen und mehreren Bühnen Einblicke in die Kultur Japans. SO kann man z.B. Origami ausprobieren, Kimonos anprobieren und an Workshops teilnehmen. Auch viele Cosplayer präsentieren in diesem Jahr wieder ihre kreativen Kostüme. Bei der offiziellen Eröffnung auf dem Burgplatz waren Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller, NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und die stellvertretende Ministerpräsidentin Mona Neubaur dabei. Mit dem traditionellen Sake-Fass-Anschlag eröffneten sie den Japan-Tag. Ein Highlight des Japan-Tages wird der Auftritt des japanischen Trios Mikage Project sein. Sie spielen ab 22 Uhr auf der Hauptbühne auf dem Burgplatz. Es ist ihr erster Auftritt in Deutschland. Gegen 23 Uhr wird das große Feuerwerk gezündet. Unter dem Motto „What a wonderful World – Ein Feuerwerk voller Lebensfreude“ soll es rund 25 Minuten den Himmel erleuchten. Die Rheinische Post überträgt das Feuerwerk im Livestream.