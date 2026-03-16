Die legendäre Tschauner Bühne in Wien‑Ottakring startet ab 17. Juni 2026 wieder voll durch – und das mit einem Programm, das garantiert Lachmuskeln und Herz gleichermaßen bewegt! Seit 1909 ist die Tschauner nicht nur Kult, sondern auch das einzige regelmäßig bespielte Stegreif‑Theater Europas. ✨ Was erwartet euch 2026? 🎶 „Beatles an Bord“ – Das brandneue Comedy‑Musical! Drei Flugbegleiterinnen, ein chaotischer Flug Wien–Paris und über 20 Beatles‑Hits. Turbulenzen garantiert, Langeweile ausgeschlossen. 🗺️ „Indiana Tschones und das Königreich des Fetzenschädels“ – Die neue Stegreif‑Revue! Ein mysteriöses Loch auf der Linken Wienzeile führt direkt in ein unterirdisches Abenteuer voller Wiener Schmäh. 🇮🇹 „Komm ein bisschen mit nach Italien“ – Die Kult‑Schlagerrevue ist zurück! Sommer, Sonne, Urlaubsfeeling pur. 😄 Und natürlich viele beliebte Stegreif‑Klassiker wie • Therapie zwecklos • Mord in der Wurlitzergasse • Das Freudenhaus vom Liebhartsthal • Im grauen Rössl • Gleich und Gleich vermählt sich gern 🌟 Ein Sommer voller Überraschungen, Musik und echtem Wiener Humor – unter freiem Himmel! Sichert euch eure Plätze und erlebt Stegreif‑Theater, wie es nur die Tschauner Bühne kann. www.tschauner.at