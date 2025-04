Startschuss für den Sommer Das Techno Cafe lädt ab 29. April zum Afterwork in den Volksgarten Pavillon

Das Warten hat ein Ende: Ab 29. April verwandelt sich der Volksgarten Pavillon wieder jeden Dienstag in Wiens beliebtesten Afterwork-Hotspot. Das Techno Cafe lädt heuer bereits ab 17:30 Uhr zum entspannten Start in laue Sommerabende – mit feinster elektronischer Musik, American BBQ, coolen Drinks und einer einzigartigen Atmosphäre mitten im Herzen der Stadt. Zum Auftakt gibt’s an den Turntables: Steve Hope, Leo Schick und Rui de Janeiro. Mehr Infos und Tickets unter www.dastechnocafe.at