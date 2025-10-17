Zwei Frauen, ein Piano – und 20 Jahre voller Witz, Musik und steirischem Charme! 🎤🎹 Die Kernölamazonen feiern ihr Jubiläum mit einem Best-of, das Strasshof zum Lachen bringt. Am 16. Oktober heißt es: Bühne frei für Humor mit Herz – im Rahmen des Kulturabos der Gemeinde. 🎭 Ein Abend, der zeigt: Humor hat Heimat. Und die Kernölamazonen haben noch lange nicht genug! 📍 Kulturabo Strasshof 🎟️ Eintritt laut Gemeindeinfo 📅 Donnerstag, 16. Oktober 🕗 Beginn laut Programm