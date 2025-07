Der Film „Superman“ mit David Corenswet in der Hauptrolle hat an seinem Eröffnungswochenende 122 Millionen Dollar eingespielt und ist damit hinter „Minecraft“ und „Lilo & Stitch“ der drittgrößte US-Kinostart des Jahres 2025. International spielte der Film 95 Millionen Dollar in 78 Märkten ein. Das weltweite Einspielergebnis beläuft sich auf 217 Mio. $, wobei das Interesse im Inland größer ist als in Übersee. „Superman war schon immer ein amerikanischer Charakter“, sagte der Analyst David Gross und merkte an, dass die Leistung in Übersee aufgrund der gemischten globalen Stimmung gegenüber den USA „schwach“ war. Der Film, dessen Produktion 225 Millionen Dollar und dessen Vermarktung 100 Millionen Dollar gekostet hat, ist der erste Teil von DCs neuem Filmuniversum. „Supergirl“ und „Clayface“ sollen 2026 in die Kinos kommen, und auch eine Neuauflage von „Wonder Woman“ ist unter der neuen DC-Führung in Planung. James Gunn, der bei „Superman“ Regie führte, leitet nun gemeinsam mit Peter Safran die DC Studios, um die Marke nach den früheren Misserfolgen von DC an den Kinokassen wieder aufzubauen. Das Publikum bewertete den Film bei CinemaScore mit A- und bei Rotten Tomatoes mit 82 %, ein Zeichen für das wiedergewonnene Vertrauen der Fans. Der Film setzt die jüngste Erfolgsserie von Warner Bros. an den Kinokassen fort, nach Hits wie „Minecraft“, „F1“, „Final Destination: Bloodlines“ und „Sinners“.