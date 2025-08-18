Der Schweizer Uhrenhersteller Swatch hat sich entschuldigt und eine Anzeige zurückgezogen, in der ein Model die Augenwinkel nach oben und hinten zieht, um „Schlitzaugen” zu imitieren. Die Entschuldigung erfolgte, nachdem das Bild in den chinesischen sozialen Medien heftige Kritik ausgelöst hatte. Kritiker bemängelten, dass die Pose rassistischen Gesten ähnele, mit denen Asiaten verspottet werden. Mit der zunehmenden Verbreitung der Anzeige wurden auch die Rufe nach einem Boykott von Swatch lauter. Das Unternehmen reagierte auf die Kritik mit der Erklärung, es habe „die jüngsten Bedenken hinsichtlich der Darstellung eines Models zur Kenntnis genommen“. „Wir entschuldigen uns aufrichtig für jegliche Verärgerung oder Missverständnisse, die dadurch entstanden sein könnten. Wir nehmen diese Angelegenheit sehr ernst und haben alle entsprechenden Materialien weltweit umgehend entfernt”, erklärte das Unternehmen in einer Stellungnahme. Die Entschuldigung des Unternehmens löste jedoch nur weitere Kritik von Internetnutzern aus, die daraufhin sagten, Swatch habe „nur Angst um seine Gewinne”. Die Region China, Hongkong und Macau macht rund 27 % des Umsatzes des Uhrenherstellers aus, doch aufgrund der wirtschaftlichen Abkühlung in diesem Land sind die Verkaufszahlen rückläufig. Der Umsatz des Unternehmens, das auch Omega-, Longines- und Tissot-Uhren herstellt, brach 2024 aufgrund der rückläufigen Nachfrage in China um 14,6 % auf 8,4 Milliarden US-Dollar ein. In Bezug auf den Umsatzrückgang in China im Jahr 2024 erklärte Swatch, dass es „anhaltend schwierige Marktbedingungen und eine insgesamt schwache Nachfrage nach Konsumgütern“ gebe.