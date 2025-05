Tausendjähriger Rosenstock in Hildesheim blüht

Hunderte zartrosa-farbene Blüten erstrahlen aktuell wieder am Tausendjährigen Rosenstock, dem Wahrzeichen des Bistums und der Stadt Hildesheim. Nur zwei Wochen im Jahr steht das Gewächs am Mariendom zu Hildesheim in voller Pracht.