Popstar Taylor Swift hat eine beeindruckende Summe von 5 Millionen Dollar gespendet, um die Hilfsmaßnahmen für die von den Hurrikanen Helene und Milton betroffenen Gemeinden zu unterstützen. Die Non-Profit-Organisation Feeding America bestätigte Swifts „großzügige Spende“ in einem Instagram-Post. Die „Cruel Summer“-Sängerin hat bereits früher ähnliche Spenden geleistet, darunter eine Spende von 1 Million Dollar zur Unterstützung der Hilfsmaßnahmen für die von den Stürmen in Tennessee Ende letzten Jahres betroffenen Menschen. Außerdem spendete Swift 100.000 Dollar an die Familie einer Frau, die bei der Super-Bowl-Parade der Kansas City Chiefs in diesem Jahr getötet wurde. Während ihrer „Eras Tour“ hat die Sängerin in verschiedenen Städten, in denen sie aufgetreten ist, an Lebensmittelbanken gespendet. Berichten zufolge hat Swift auch ihren Tour-Mitarbeitern Boni in Höhe von insgesamt über 55 Millionen Dollar gezahlt.