Ein Muttertag, der alles andere als harmonisch verläuft: Im Theater Center Forum wird das Kultkabarett von Alfred Dorfer und Roland Düringer neu interpretiert – scharfzüngig, skurril und mit viel Wiener Charme. Die Familie Neugebauer stolpert von einem Missverständnis ins nächste, alte Konflikte brechen auf, und natürlich geht alles schief, was schiefgehen kann. Michael Kuttnig, Lukas Rabeder, Christof Schöffl, Katharina Smutny und Viktoria Wais liefern ein energiegeladenes Ensemble‑Spiel, das zwischen Kitsch und Katastrophe pendelt. Unter der Regie von Sandra Bell entsteht eine Inszenierung, die den Geist des Films aufblitzen lässt, ohne ihn zu kopieren – eigenständig, pointiert und voller Spielfreude. Für alle, die skurrilen Humor lieben, ist dieser Abend ein absolutes Muss.