Das Schauspielhaus in Chemnitz ist marode und die Zukunft des Theaters unklar. Was wünschen sich die Chemnitzer? Wir waren unterwegs und haben uns verschiedene Meinungen angehört. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es uns in die Kommentare oder kommt am 20. Mai um 18 Uhr zu unserer Podiumsdiskussion in die Hartmannhalle Chemnitz. Anmelden könnt ihr euch unter freiepresse.de/podiumsdiskussion Video: Letizia Nissel #schauspielhaus #chemnitz #theater #diskussion #zukunft