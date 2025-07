Die Temple University hat einen neuen Kurs für den Herbst 2025 mit dem Titel „Kendrick Lamar und die Moral von M.A.A.D. City“ angekündigt. Der Kurs wird von Timothy Welbeck, Professor für Afrikologie und Direktor des Zentrums für Antirassismus an der Temple University, geleitet. „Kendrick Lamar ist eine der prägenden Stimmen seiner Generation“, sagte Welbeck gegenüber NBC10 und führte an, dass Lamars Kunst „die schwarze Erfahrung widerspiegelt“. Welbeck plant diesen speziellen Kurs schon seit fast einem Jahr, aber Lamars Musik ist in den letzten zehn Jahren regelmäßig in seinem Unterricht aufgetaucht. Frühere Temple-Kurse haben sich mit Ikonen wie Tupac, Beyoncé und Jay-Z befasst und damit den Stellenwert des Hip-Hop im akademischen Bereich gefördert. Die Studenten werden sich mit der Stadtpolitik befassen, die Compton geprägt hat und die wiederum Lamar geprägt hat, während sie sich seine Diskografie anhören. Welbeck plant auch, Mitarbeiter einzuladen, die über Lamars Karriere und die Musikindustrie im Allgemeinen sprechen. In diesem Jahr dominierte Lamar die Popkultur mit einem Grammy-Sweep, dem BET-Album des Jahres und einem historischen Auftritt in der Halbzeitpause des Super Bowls.