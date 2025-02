Am heutigen Freitag ist Valentinstag. Für viele Menschen ist der Tag ein Anlass, mit ihren Liebsten Zeit zu verbringen und kleine Aufmerksamkeiten zu verschenken. Darüber freuen sich die Beschenkten und auch der Einzelhandel. In diesem Jahr rechnete der Handelsverband Deutschland mit zusätzlichen Umsätzen von 1,3 Milliarden Euro. Das machte sich am Freitag auch in Kiel bemerkbar. Welche Geschenke wurden dort in diesem Jahr am meisten gekauft und was unternehmen die Kieler:innen am Valentinstag am liebsten?