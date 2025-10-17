Der Spiegelpalast hebt ab: “Völlig Losgelöst” lautet der Titel der neuen Palazzo-Show in Nürnberg, die sich Regisseur Karl-Heinz Helmschrot und sein Team ausgedacht haben. Momentan wird fleißig geprobt. Schon seit einem Jahr arbeitet Helmschrot an der rund 3,5 stündigen Show. Für die Proben bleibt allerdings nicht viel Zeit. Der Spiegelpalast steht erst seit kurzem und auch die internationalen Künstlerinnen und Künstler sind noch nicht lange in Nürnberg. Doch die zeitliche Komponente ist nicht die einzige Herausforderung.