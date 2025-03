Künstler:innen aus 16 Ländern erschaffen derzeit in einer Bootshalle in Travemünde (Schleswig-Holstein) eine beeindruckende Zirkuswelt aus Sand. Über 100 Skulpturen sollen bis zur Eröffnung des diesjährigen Sandskulpturenfestivals fertiggestellt sein, das am Sonnabend beginnt.