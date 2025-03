Im tiefen Zauberwald lebten die Wichtel, kleine fleißige Wesen, die den Wald hüteten und sich um Tiere und Pflanzen kümmerten. Doch es gab einen Tag, an dem selbst die fröhlichsten Wichtel seufzten: den Montag. Eines Morgens wachte der junge Wichtel Finn auf und rieb sich verschlafen die Augen. „Oh je, Montag! So viel Arbeit, so viele Aufgaben!“, murmelte er. ....