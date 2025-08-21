Im Wichteldorf war es seit jeher so: Jeder Wichtel trug stolz seinen Bart. Die Männer ließen ihn wachsen, flochten ihn kunstvoll, und die Frauen … ja, auch die hatten einen Bart. Eines Morgens wachte Frau Wichtel auf, sah in den Spiegel – und da war er: ein kleiner, zarter Flaum über dem Kinn. Anstatt ihn wegzuzaubern (denn das wäre mit einem Fingerschnipsen möglich gewesen), kicherte sie und sagte: „Na gut, wenn er schon da ist, probiere ich’s mal aus.“...