Niemand wusste so genau, warum die Wichtel in ihrem Dorf stets ein Lächeln auf den Lippen trugen. Die Menschen munkelten, sie hätten ein geheimes Fest, bei dem sie Gold im Mondschein zählen. Andere glaubten, sie trügen einfach immer zu enge Mützen, die ihnen das Gesicht hochzogen. Doch die Wahrheit war viel einfacher: Jeden Abend, wenn die Welt still wurde, setzten sich die Wichtel auf ihre winzigen Bänke, hörten dem Zirpen der Grillen zu und erzählten sich die lustigsten Geschichten, die sie tagsüber bei den Menschen aufgeschnappt hatten. Und so kam es, dass die Wichtel immer lächelten – weil sie die Welt mit Kinderaugen sahen, voller Staunen, Schabernack und Freude.