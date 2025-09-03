Der kleine Wichtel Häppi war bekannt für sein strahlendes Lächeln. Jeden Morgen, wenn die Sonne über den Hügeln aufging, war er der Erste, der aus seinem Moosbett hüpfte. Die anderen fragten sich oft: „Häppi, warum bist du nie müde? Machst du denn nie Pause?“ Häppi lachte und zwinkerte. „Weißt du, ich trage keine Müdigkeit in meinem Herzbeutel. Stattdessen packe ich Freude hinein! Wenn ich jemandem helfe, ein Lächeln zaubere oder etwas Gutes tue, fühlt sich mein Herz leicht an – und das gibt mir Kraft.“...