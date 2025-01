Wichtelmotivation: Die Magie am Morgen

Motivierendes und Fröhliches am Morgen. Das neue Projekt Wichtel-TV möchte damit für jeden Zuschauer eine kleine Motivation zusenden und einen Moment abwenden vom täglichen Stress und Bad-News Schauer. Mit Wichtel-TV wollen die Macher eine klare Botschaft senden: "HIER wirst Du nur POSITIVES erfahren und lernen mit DEINEM Lächeln Dich und DEIN Umfeld etwas positiver zu zu erleben, einzutauchen in eine andere Welt...Vielleicht in eine Märchenwelt aber auch hier bist DU selbst diejenige Person, die dies entscheidet und steuert, lasst Euch einfach mal darauf ein und beginnt mit uns diese fantastische und wundervolle Reise. Da kommt noch einiges mehr..."