Julian Peters, ein österreichischer Künstler – nicht zu verwechseln mit dem kanadischen Illustrator gleichen Namens, auch wenn beide das gleiche Genre tragen – präsentiert seine aktuellen Werke in der Galerie WienArtig in der Josefsgasse in Wien. Seine neuen Arbeiten bewegen sich konsequent in einer reduzierten Schwarz‑Weiß‑Ästhetik, die stark vom Manga‑Stil inspiriert ist. Klare Linien, harte Kontraste und eine bewusst minimalistische Formensprache prägen seine Bildwelt. Peters nutzt die grafische Strenge des Schwarz‑Weiß, um Emotion, Spannung und Rhythmus unmittelbar sichtbar zu machen. Die Ausstellung in der Galerie WienArtig zeigt, wie sicher Peters diesen Stil beherrscht und wie präzise er seine Themen in eine visuelle Sprache übersetzt, die zwischen Illustration und bildender Kunst vermittelt.