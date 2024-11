Brandneue Echteislaufbahn mit nun fertigen Skateway in Karls Winterwelt im Erlebnisdorf Elstal (Havelland) am 29. November offiziell eingeweiht. Die Echteisfläche wurde bereits eine Woche zuvor für die ersten Besucher bei Karls zum Probieren freigegeben. Nur ist alles zusammen kombiniert mit einem beeindruckenden Skateway, der außer schöner Beleuchtung und unterhaltsamer Musik auch für schlechtes Wetter überdacht ist, so etwas gab es so noch nie bei Karls! Eine faszinierende Eiskunstlauf-Show Live-DJ: Heiße Beats, die die Winterluft so richtig zum Knistern brachten, haben die Eröffnungsfeier für die ersten Besucher noch mehr Spaß bereitet. Inhaber von Karls Robert Dahl kam persönlich zum Banddurchschneiden. Winterliche Snacks und leckere Getränke: Perfekt, um sich aufzuwärmen und den Moment zu genießen für zwischendurch. Mit Tages oder Jahreskartenbesitzer ist die Benutzung der Eisfläche inklusive, sonst werden nur fünf Euro fällig.