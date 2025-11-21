100 Tage – Karls on Ice heißt es auch 2025 wieder in allen Erlebnis-Dörfern! Von Karls. Ob groß oder Klein, hier können alle Fans auf überdachten Echteis-Schlittschuhbahnen ihre Runden drehen und dabei die charmante Atmosphäre genießen. In den Erlebnis-Dörfern Rövershagen und Elstal gibt es zusätzlich einen langen Skateway, für noch mehr Fahrspaß. Egal, ob unter klarem Sternenhimmel oder im gemütlichen Zelt. Egal ob Anfänger oder erfahrener Eisläufer – hier wartet ein Tag voller Freude und zauberhafter Momente. 100 Tage – Karls on Ice“ in allen Erlebnis-Dörfern! Von 21. November bis ersten März 2025, immer von 10 bis 18.30 Uhr. Ob groß oder Klein, hier können alle Fans auf überdachten Echteis-Schlittschuhbahnen ihre Runden drehen und dabei die charmante Atmosphäre genießen. Egal, ob unter klarem Sternenhimmel oder im gemütlichen Zelt. Zutritt kostet pro Person sieben Euro, inkl. Verleih von Schlittschuhen. Egal ob Anfänger oder erfahrener Eisläufer – hier wartet ein Tag voller Freude und zauberhafter Momente. Auch in der Landeshauptstadt Potsdam darf sich dieses Jahr wieder über eine Indoor-Eisbahn in einer glitzernden Eiswelt gefreut werden, in der Metropolishalle vom Filmpark Babelsberg stehen dafür ca. 650 qm Fläche vom 06. Dezember bis Mitte Februar 2026 zur Verfügung. Laufzeit dauert immer 2 Stunden, dann wird die Eisfläche neu aufbereitet. Schlittschuhverleih, Lauflernhilfen und Schlittschuhe-Schleifen sind Teile des Angebots. Klassenausflüge, Geburtstage oder eine exklusive Nutzung der Eisbahn für Events sind möglich. Preise pro Laufzeit je zwei Stunden kosten dabei zehn Euro pro Erwachsene, Kinder für sieben Euro. Text: karls (redaktionell bearbeitet) Video: reportnet24 (KI-unterstützt)