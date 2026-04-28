Die Ausstellung „Unsichtbares sichtbar machen“ im Schenefelder Forschungszentrum European XFEL soll eine Brücke zwischen Kunst und Wissenschaft schlagen. Der European XFEL ist der leistungsstärkste Röntgenlaser der Welt, erzeugt ultrakurze Laserlichtblitze im Röntgenbereich und macht die Bewegungen von Atomen sichtbar. Diese Spitzenforschung wurde auf ganz unterschiedliche Weisen auf Kunstobjekte übertragen: Gemälde, die unter UV-Licht überraschende Effekte zeigen, Videos und Objekte, die dazu anregen, über die Welt des Unsichtbaren nachzudenken. Auch Geschichte spielt eine Rolle: Frauen in der Wissenschaft, deren Leistungen lange übersehen wurden, werden hier sichtbar. Die Ausstellung läuft noch bis zum 8. Mai.