Die Geschichte des Osterhasen hat ihren Ursprung in Europa und ist mit der Feier des Osterfestes verbunden. Der Osterhase ist eine symbolische Figur, die während der Osterzeit Eier bringt, die oft bemalt oder dekoriert sind. Die genaue Entstehungsgeschichte ist nicht vollständig geklärt, aber es gibt einige Theorien, wie diese Tradition entstanden sein könnte: Viele Forscher glauben, dass der Osterhase mit heidnischen Frühlingsfesten und Fruchtbarkeitsriten verbunden ist. Der Hase ist in vielen Kulturen ein Symbol für Fruchtbarkeit und neues Leben, was gut zum Frühling passt, wenn die Natur wieder zum Leben erwacht.