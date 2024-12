Die Rubinpantoffeln, die Judy Garland 1939 in dem Klassiker „Der Zauberer von Oz“ trug, wurden für 28 Millionen Dollar versteigert. Robert Wilonsky, Vizepräsident für Kommunikation bei Heritage Auctions, teilte mit, dass die Pantoffeln inklusive Aufgeld für 32,5 Millionen Dollar verkauft wurden. Die ursprüngliche Schätzung lag bei 3 Millionen Dollar, aber es dauerte nur ein paar Tage, bis die Gebote 1,55 Millionen Dollar erreichten, wobei über 800 potenzielle Käufer die Schuhe verfolgten. Die Rubinpantoffeln, die Judy Garland in „Der Zauberer von Oz“ trug, wurden fast zwei Jahrzehnte, nachdem ein Dieb die kultigen Schuhe gestohlen hatte, zur Versteigerung angeboten. Die Schuhe wurden 2005 aus dem Judy Garland Museum in Grand Rapids, Minnesota, gestohlen, wo sie von dem privaten Sammler Michael Shaw ausgeliehen worden waren. Nach 13-jähriger Suche konnte das FBI die Pantoffeln 2018 dank eines Hinweises und einer verdeckten Operation wiederfinden. Der Dieb, Terry Martin, soll geglaubt haben, dass die Pantoffeln echte Rubine enthielten. Martin wurde später angeklagt, ist aber aufgrund einer unheilbaren Krankheit derzeit auf Bewährung freigelassen.