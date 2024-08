Die Qatar Airways GKA Kite World Tour 2024 machte vom 20. bis 25. August an den beeindruckenden Stränden und Dünen von Sylt, Deutschland, Station für einen sensationellen Kite-Surf World Cup. Der Australier James Carew schafft nach einjähriger Verletzungspause ein beeindruckendes Comeback und gewinnt den GKA Kite-Surf World Cup Sylt, während die 18-jährige Capucine Delannoy (FRA) bereits ihren dritten GKA Kite-Surf World Cup Sieg auf der Deutschen Insel feiert. Das 15-jährige deutsche Nachwuchstalent Finn Flügel sichert sich einen Platz unter den Top 5. Im Kite-Surf-Wettbewerb der Männer feiert James Carew (AUS) ein beeindruckendes Comeback. Der Australier, der nach einjähriger Verletzungspause sein Tourcomeback auf Sylt gibt, legt im Finale mit einem gewaltigen Trick los. Seine ersten drei Wertungen liegen hier jeweils über sieben Punkten. Gabriel Benetton (BRA) kontert mit einem starken Triple Front Roll, der ihm 9,18 Punkte einbringt, was die Spannung des Duells aufrechterhält. In einem sehr knappen Wettkampf, hat Carew am Ende mit 21.20 zu 20.35 die Nase vorne, und sichert sich somit einen besonders emotionalen Sieg. Im kleinen Finale um den dritten Platz kann sich Lorenzo Casati (ESP) trotz schwieriger Bedingungen durchsetzen und schnappt sich somit den letzten Platz auf dem Podium. Im Kite-Surf-Wettbewerb der Frauen zeigt Capucine Delannoy (FRA) eine beeindruckende Leistung und holt sich den dritten Titel in Folge auf Sylt. Als erste Frau überhaupt meistert sie einen Front Roll Shove It Three und bekommt dafür die perfekte Punktzahl von zehn Punkten. Camille Losserand (SUI) kann trotz ihrer starken Leistung nicht mit Delannoy mithalten und muss sich mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Kesiane Rodrigues aus Brasilien setzt sich im kleinen Finale um Platz drei gegen Clemence Derrien aus Frankreich durch.