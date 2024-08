In Hannover haben sich am Freitag die 3x3-Basketball-Olympia-Siegerinnen ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Trainiert haben sie im Bundesstützpunkt in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Bereits am Donnerstag kamen die Spielerinnen aus Paris zurück. Im Finale gegen Spanien sicherten sich die Frauen in einem temporeichen und spannenden Spiel die Goldmedaillen.