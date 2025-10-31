Am heutigen Donnerstag stand die 5. Etappe des Nedbank Gravel Burn an. Nach dem gestrigen Rundkurs führt die Strecke, wie auch bei allen anderen Etappen, wieder als "Point-to-Point” Rennen über abwechslungsreiches Terrain. Etwas mehr als die Hälfte der 137km verlief auf Asphalt, wobei der finale Schlussanstieg zur Bergankunft auf dem Swaershoek Pass auf 1.616m Höhe „Off-road“ war. Eine Seltenheit im Gravelsport: eine Bergankunft.