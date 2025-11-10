Der GKA Kite-Surf World Cup Taiba 2025 findet vom 6. bis 9. November statt. Die Weltelite der Kitesurfer trifft sich an den unberührten Stränden von Taiba, Brasilien. Hier treffen Kraft und technische Präzision aufeinander, wenn die Athletinnen und Athleten auf den berühmten Wellen von Taiba um wertvolle Punkte im Rennen um den Weltmeistertitel kämpfen. Am Samstag, dem dritten Wettkampftag, kämpften die Männer und Frauen in den Runden 2 bis 4 um den Einzug ins Finale. Heute sollen die verbleibenden Heats der vierten Runde sowie die Halbfinals und Finals ausgetragen werden.