Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft: "Just 2-4-1" will den Hip-Hop-Titel

"Just 2-4-1" sind 38 Frauen und 2 Männer aus Kiel, mit einem großen Ziel: Sie fahren für Deutschland zur Hip-Hop-Weltmeisterschaft in den USA. Trainingseinheiten von sieben bis acht Stunden am Wochenende gehören ebenso zur Vorbereitung wie das Spenden sammeln. Denn die Tänzerinnen und Tänzer des Kieler Turnvereins müssen die Reise komplett selbst finanzieren.