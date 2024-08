Die SpVgg ist mit einem 3:1 Heimsieg gegen Preußen Münster in die neue Zweitligasaison gestartet. Nach dem Auftakt geht aber der Fokus gleich auf die nächste schwere Aufgabe. Am Freitag muss das Team von Trainer Alexander Zorniger nach Kaiserslautern zum ersten Auswärtsspiel. Natürlich will sein Team auf dem Betzenberg bestehen und auch etwas Zählbares mit nach Franken nehmen. Der FCK ist ebenfalls mit einem Erfolg gestartet. 2:1 hieß es am Ende gegen Ulm. Es wird also ein Duell auf Augenhöhe. Im Training arbeitet die SpVgg unter der Woche noch an Intensität, Laufwegen, Spiel mit und gegen den Ball. Der Auftritt in Kaiserslautern wird für Fürth kein Selbstläufer.