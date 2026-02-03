Die Falcons waren am Samstag gegen den Tabellennachbarn Koblenz gefordert. Und die Jungs von Ralph Junge haben es krachen lassen. Ein Sieg mit 48 Punkten Vorsprung. Und dabei hat einer ganz besonders überzeugt. Und sich so auch einen Traum erfüllt. 19 Jahre jung und erstmals in dieser Saison zum MVP eines Spiels gewählt: Tom Stoiber von den Nürnberg Falcons. 30 Punkte und zehn Rebounds beim überdeutlichen Heimsieg gegen Koblenz.