Beim inklusiven Verein Eintracht Hattersheim sind Tore Nebensache. Denn in diesem Fußballverein liegt der Fokus nicht auf Leistung, sondern auf dem Miteinander. Der Leistungsdruck in anderen Vereinen hat die Organisatoren inspiriert, Eintracht Hattersheim zu gründen: Jeder ist willkommen, einfach nur Spaß am Sport und an der Bewegung zu haben, ohne Druck - und Teil einer Gemeinschaft zu sein. In dem Verein spielen fast ausschließlich Menschen mit Behinderung gemeinsam.