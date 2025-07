An den Bildern des DFB-Pokalsiegs des VfB Stuttgart dürften sich die meisten Fans gar nicht satt sehen können. Der Kinofilm „VfB inTeam – Wir haben den Pokal“ kommt da genau richtig: Er gibt spannende Einblicke rund um das Finale gegen Arminia Bielefeld. Bei der Premiere im Stuttgarter Metropolkino haben sich am Mittwochabend die VfB-Stars die Klinke in die Hand gegeben. Deniz Undav, Coach Sebastian Hoeneß und VfB-Legenden wie Cacau und Timo Hildebrand– sie alle ließen es sich nicht entgehen, den Triumph von Berlin noch einmal mitzuerleben. Wir habt ihr den DFB-Pokalsieg gefeiert und werdet ihr euch die Doku auch anschauen?