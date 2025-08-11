Der GWA Wingfoil World Cup Gran Canaria, der letzte Stopp der Surf-Freestyle-Saison 2025, hat offiziell am Playa El Burrero gestartet. Die Wettkämpfe finden vom 5. bis 8. August statt. An Tag 2 wurde bei den Männern der neue Surf-Freestyle Weltmeister gekürt. In einem spannenden Finale der GWA Wingfoil Surf-Freestyle-Weltmeisterschaft 2025 traten Benji Castenskiold, Axel Gerard, Aleks Acherer und Xavi Corr im direkten Duell um den Weltmeistertitel an.